Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı düzenlendi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez icra edildi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri programı düzenlendi. Programda, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez seslendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini verdi.

"Milletimizin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marş hakkında "Milletimizin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inanıyorum. Sözünden bestesine, jürisinden icrasına kadar bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği

Düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.