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ABD'li senatör McConnell, basın toplantısı sırasında yine dondu kaldı

ABD'li senatör McConnell, basın toplantısı sırasında yine dondu kaldı

Amerikalı siyasetçi McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken yine donuk halleriyle dikkat çekti. McConnell'in 30 saniyeden fazla donduğu anlar kameraya yansıdı.

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Kentucky’nin Cumhuriyetçi senatörü Mitch McConnell, eyaletin Covington şehrinde gazetecilerin karşısına çıkarak sorularını yanıtladı.

McConnell, daha öncede basın toplantısında sergilediği garip hareketlere benzer davranışlarda bulundu.

30 saniye boyunca dondu

Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı.

O esnada McConnell’in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere “Bir dakikaya ihtiyacımız olacak.” dedi.

Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı.

Daha önce de garip hareketler sergilemişti

Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz’da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.

Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.

2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.

McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.

Biden'a benzetildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın da basın toplantılarının ardından garip davranışlarda bulunması, boşlukla tokalaşması, merdivenden ve bisikletten düşmesi, uyuyakalması gibi olayları kameralara yansımıştı.

Bu görüntülerin ardından sosyal medyadan 'ABD'yi yönetenler bunlar' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

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