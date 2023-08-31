BIST 7.907
DOLAR 26,70
EURO 29,20
ALTIN 1.669,70
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Memur ve emekli maaş zammına saatler kaldı! Toplantı saat 10:00'da başlayacak

Memur ve emekli maaş zammına saatler kaldı! Toplantı saat 10:00'da başlayacak

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren  7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girdi. Emekli ve memur zammıyla ilgili son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son kez zam kararını vermek için toplanıyor. 

Abone ol

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yılı Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Bazı istisnalar için imzalar atılsa da zam oranında anlaşılamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranını belirlemek için toplantılarını gerçekleştirdi.

Karar kesin, itiraz edilemeyecek

Hakem Kurulu bugün son toplantısını saat 10:00'da yapacak ve zam oranları açıklanacak. Hakem Kurulu'nun aldığı karar kesin kabul edilip itiraz edilemeyecek. Böylece 4 milyon Memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin Maaş zamları da kesinleşmiş olacak.

65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak Zam oranından etkilenecek. Böylece toplamda 8 milyon kişi yapılacak zamdan doğrudan etkilenmiş olacak.

Haberle ilgili daha f

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'e gönderilen 100 milyon dolar tehdidi e-mailleri ortaya çıktı!
Meral Akşener'e gönderilen 100 milyon dolar tehdidi e-mailleri ortaya çıktı!
Biden'ı kızdıracak çıkış: Trump seçilirse Ukrayna'daki savaş biter
Biden'ı kızdıracak çıkış: Trump seçilirse Ukrayna'daki savaş biter
ABD'li senatör McConnell, basın toplantısı sırasında yine dondu kaldı
ABD'li senatör McConnell, basın toplantısı sırasında yine dondu kaldı
İstanbul Güngören’de kan donduran olay: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Güngören’de kan donduran olay: 1 ölü, 2 yaralı
ABD'den vatandaşlarına çağrı! Haiti'yi derhal terk edin!
ABD'den vatandaşlarına çağrı! Haiti'yi derhal terk edin!
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez seslendirildi
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk kez seslendirildi
Sağlık Bakanı Koca TEKNOFEST'i ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca TEKNOFEST'i ziyaret etti
Güney Kore açıkladı! Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Güney Kore açıkladı! Kuzey Kore balistik füze fırlattı
New York Başkonsolosluğunda Zafer Bayramı kutlandı
New York Başkonsolosluğunda Zafer Bayramı kutlandı
Manchester United'la görüşmeler başladı! Galatasaray büyük oynuyor
Manchester United'la görüşmeler başladı! Galatasaray büyük oynuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hasımlarımız kahırla ve öfkeyle takip ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hasımlarımız kahırla ve öfkeyle takip ediyor
Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı
Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı