Memur ve emekli maaş zammına saatler kaldı! Toplantı saat 10:00'da başlayacak

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girdi. Emekli ve memur zammıyla ilgili son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son kez zam kararını vermek için toplanıyor.

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yılı Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Bazı istisnalar için imzalar atılsa da zam oranında anlaşılamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranını belirlemek için toplantılarını gerçekleştirdi.

Karar kesin, itiraz edilemeyecek

Hakem Kurulu bugün son toplantısını saat 10:00'da yapacak ve zam oranları açıklanacak. Hakem Kurulu'nun aldığı karar kesin kabul edilip itiraz edilemeyecek. Böylece 4 milyon Memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin Maaş zamları da kesinleşmiş olacak.

65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak Zam oranından etkilenecek. Böylece toplamda 8 milyon kişi yapılacak zamdan doğrudan etkilenmiş olacak.



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