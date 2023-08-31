İkinci el araç ve gayrimenkul satışına yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci el araç ve gayrimenkul alım satımıyla ilgili ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesi engellenecek. Mevzuata aykırı davrananlar hakkında ise para cezası uygulanacak. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanandı.

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İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yönetmelik değişikliklerine göre; ilan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ilanı vermek isteyenler, açık kimliklerini gizledikleri sahte hesaplar üzerinden ilan veremeyecek.

Emlakçılar ve galericiler ne yapacak?

Kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklandı. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecekler.

10 bin ila 100 bin TL arası cezası var

Gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle birlikte; ikinci el motorlu kara taşıtları ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapmakla yükümlü olacak.

Bahse konu yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler ile mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. Söz konusu yönetmelik değişiklikleri yayım tarihinden 2 ay sonra yürürlüğe girecek.