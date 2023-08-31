Benzine 97 kuruş indirim geldi! Motorine indirim var mı? 31 Ağustos ?Perşembe benzin ve motorin fiyatları
Seçimden sonra defalarca zam gelen akaryakıt ürünlerine ikinci kez indirim geldi. 31 Ağustos Perşembe yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı. 31 Ağustos 2023 Perşembe güncel benzin ve motorin fiyatları...Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve mazot peş peşe zamlarla 40 lira seviyelerine yaklaşırken bu kez indirim haberi geldi.
Benzine indirim pompaya yansıdı
31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geliyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İndirimli benzin fiyatları ne kadar oldu?
Böylece benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 36,77 TL, Ankara’da 37,31 TL ve İzmir’de 37,37 TL’ye satılmaya başlandı.
31 Ağustos 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL
Benzin: 36,77 TL
Motorin: 37,85 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL
ANKARA
Benzin: 37.31 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL
İZMİR
Benzin: 37.37 TL
Motorin: 38,50 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL