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Galatasaray'da ayrılık yakın: Berkan Kutlu, İtalya'ya uçtu

Galatasaray'da ayrılık yakın: Berkan Kutlu, İtalya'ya uçtu

Genoa, Berkan Kutlu'nun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. Okan Buruk'un takımdan ayrılmasını istemediği milli oyuncunun İtalya'ya transferi kısa süre içinde açıklanacak.

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İtalyan ekiplerinden Genoa, orta saha transferi için Galatasaraylı Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı. Milli oyuncuyu ikna eden İtalyan ekibi, Galatasaray ile de anlaşma sağladı.

Bu sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularını kaybetmek istemiyordu.

Berkan Kutlu'nun özellikle takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcıya milli oyuncudan olumsuz cevap geldi. İlk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini söyleyen Berkan Kutlu, Genoa ile anlaşma sağladı.

Kiralık+ satın alma opsiyonu

Genoa ile kiralık anlaşması üzerinden el sıkışan Galatasaray, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu koydu. İtalya'ya giden Berkan Kutlu, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.

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