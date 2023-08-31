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Üsküdar'da korkutan kaza! Dolmuş ve taksi çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üsküdar'da korkutan kaza! Dolmuş ve taksi çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İstanbul Üsküdar'da kontrolden çıkan dolmuş ve taksi çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza saat 02.00 sularında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Burhanettin Üstünel Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeden sokağa dönmek isteyen 34 THY 27 plakalı taksiye caddeden hızla gelen 34 TZC 77 plakalı dolmuş çarptı.

Kaza sonucu taksideki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dolmuşta bulunan 6 kişinin ise şans eseri kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ile bir süre trafiğe kapanan yolda trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza sırasında bölgede bulunan trafik ışıklarının da çalışmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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