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Beyoğlu'nda park halindeki otomobil alev topuna döndü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu'nda park halindeki otomobil alev topuna döndü.

İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken araç hurdaya döndü.

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Yangın, saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Yarasa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobile müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında ölü ve yaralı bulunmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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