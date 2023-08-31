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Husumetli olduğu 17 yaşındaki çocuğa pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Husumetli olduğu 17 yaşındaki çocuğa pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

Çorum'da 18 yaşındaki bir genç husumetli olduğu 17 yaşındaki çocuğa ve arkadaşına pompalı tüfekle ateş etti. Meydana gelen saldırıda park halindeki bir otomobil saçmaların hedefi oldu.

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Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. (18) Küçük Abdullah 2. Sokak'ta daha önceden husumetli olduğu M.A. (17), E.Y. ve yanında bulunan bir kişiye sokak üzerinde pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti. Polis ekipleri olaya karışan G.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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