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Güney Afrikayı sarsan yangın felaketi! Binada çıkan yangında 58 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güney Afrikayı sarsan yangın felaketi! Binada çıkan yangında 58 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

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Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki bir binada çıkan yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.

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