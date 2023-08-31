BIST 7.984
DOLAR 26,71
EURO 29,16
ALTIN 1.669,29
HABER /  GÜNCEL

5 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan Ali Sabancı'dan yeni haber! Durumu nasıl?

5 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan Ali Sabancı'dan yeni haber! Durumu nasıl?

Yunanistan tatilinde ailesiyle birlikte deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın dalağı alınmıştı. Ünlü iş insanı cuma gününden beri yoğun bakımda uyutuluyordu. Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Abone ol

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı deniz kazasında yaralanmıştı. Ali Sabancı'nın durumu ciddiyetini korurken, cuma akşamı geçirdiği operasyonun ardından uyutuldu. Yaşanan son gelişmeye göre, Sabancı'nın uyandırıldığı açıklandı.

Durumun ağır olduğu söylenmişti

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Eşi hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Ali Sabancı uyandırıldı

Aort damarına stent takılan Sabancı, cuma akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı. Hastanede entübe edilen ve bir operasyon geçiren Ali Sabancı bugün uyandırıldı.

5 gün sonra uyandırıldı, son durumu nasıl?

Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı’nın 48 saat uyutulmasına karar verildi.Bu süreçte durumu takip edilen iş adamının 5 gün sonra bilincinin yerine geldiği öğrenildi.

Güzel haberi alan eşi, çocukları ve annesinin de kendisini ziyaret ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ambulans uçak Şanlıurfa'daki 3 bebek için havalandı!
Ambulans uçak Şanlıurfa'daki 3 bebek için havalandı!
Adana'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 16 kilo 820 gram esrar ele geçildi
Adana'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 16 kilo 820 gram esrar ele geçildi
Gabon'daki darbeye Almanya da tepki gösterdi!
Gabon'daki darbeye Almanya da tepki gösterdi!
Kuşadası açıklarında sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güney Afrikayı sarsan yangın felaketi! Binada çıkan yangında 58 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
Güney Afrikayı sarsan yangın felaketi! Binada çıkan yangında 58 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
Husumetli olduğu 17 yaşındaki çocuğa pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!
Husumetli olduğu 17 yaşındaki çocuğa pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!
Murat Kurum fotoğraf paylaştı kulisler kaynadı! AK Parti'nin İBB adayı mı olacak?
Murat Kurum fotoğraf paylaştı kulisler kaynadı! AK Parti'nin İBB adayı mı olacak?
Rize'de bir esnaf, vefat etmiş babasının vasiyetini yerine getirdi
Rize'de bir esnaf, vefat etmiş babasının vasiyetini yerine getirdi
Beyoğlu'nda park halindeki otomobil alev topuna döndü.
Beyoğlu'nda park halindeki otomobil alev topuna döndü.
Galatasaray'da ayrılık yakın: Berkan Kutlu, İtalya'ya uçtu
Galatasaray'da ayrılık yakın: Berkan Kutlu, İtalya'ya uçtu
Türkiye'de üretilen Fiat Egea Türkiye'de 1 milyon lira Bosna’da 460 bin TL
Türkiye'de üretilen Fiat Egea Türkiye'de 1 milyon lira Bosna’da 460 bin TL
Ev sahibi ve kiracı arasında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Ev sahibi ve kiracı arasında yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak