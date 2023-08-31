5 gün boyunca yoğun bakımda uyutulan Ali Sabancı'dan yeni haber! Durumu nasıl?

Yunanistan tatilinde ailesiyle birlikte deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın dalağı alınmıştı. Ünlü iş insanı cuma gününden beri yoğun bakımda uyutuluyordu. Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Abone ol

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı deniz kazasında yaralanmıştı. Ali Sabancı'nın durumu ciddiyetini korurken, cuma akşamı geçirdiği operasyonun ardından uyutuldu. Yaşanan son gelişmeye göre, Sabancı'nın uyandırıldığı açıklandı.

Durumun ağır olduğu söylenmişti

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Eşi hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Ali Sabancı uyandırıldı

Aort damarına stent takılan Sabancı, cuma akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı. Hastanede entübe edilen ve bir operasyon geçiren Ali Sabancı bugün uyandırıldı.

5 gün sonra uyandırıldı, son durumu nasıl?

Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı’nın 48 saat uyutulmasına karar verildi.Bu süreçte durumu takip edilen iş adamının 5 gün sonra bilincinin yerine geldiği öğrenildi.

Güzel haberi alan eşi, çocukları ve annesinin de kendisini ziyaret ettiği belirtildi.