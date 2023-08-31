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HABER /  SAĞLIK

Ambulans uçak Şanlıurfa'daki 3 bebek için havalandı!

Ambulans uçak Şanlıurfa'daki 3 bebek için havalandı!

ŞANLIURFA'da kalp rahatsızlıkları bulunan 3 bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki hastanelerde kalp hastalığı tanısı konulan 7 günlük Emine Çatak, 13 günlük Gülşah İnce ve 6 aylık Umut İbrahim Oktan'ın ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bebeklerin sevki için Sağlık Bakanlığınca Şanlıurfa'ya ambulans uçak gönderildi.

Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetlerinin tam donanımlı ambulanslarıyla hastanelerden alınan 3 bebek, uçakla İstanbul'da tedavi görecekleri hastanelere sevk edildi.

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