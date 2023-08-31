Kuzey Kore'den dikkat çeken hamle! ABD'nin tatbikatı sırasında ateşlendi!

Kuzey Kore, en az iki kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore'den yapılan açıklamada, füze denemelerinin ABD ile gerçekleştirilen ortak hava tatbikatı sırasında gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Kuzey Kore’nin füze denemelerini sürdürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin en az iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ABD ile gerçekleştirilen ortak hava tatbikatı için B-1B bombardıman uçaklarının Kore Yarımadası’na konuşlandırılmasından saatler sonra, Kuzey Kore'nin en az iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Başkanlık açıklamasında, "Ordumuz ek provokasyonlara hazırlık amacıyla gözetim ve teyakkuzunu güçlendirdi. Güney Kore ile ABD arasındaki yakın işbirliği sayesinde tüm hazırlıklarımız sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı ise en az bir balistik füzenin fırlatıldığını belirtti. Japon medyası da fırlatılan iki füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.