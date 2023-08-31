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O paralar hesaplara yattı! Destek ödemesi hesaplara aktarıldı!

O paralar hesaplara yattı! Destek ödemesi hesaplara aktarıldı!

ÇAYKUR, temmuz yaş çay bedeli ve organik çay desteklemesini üreticilerin hesaplarına aktardı

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ÇAYKUR, temmuz ayında aldığı yaş çay ile mayıs ayı organik yaş çay destekleme bedeli olarak üreticilerin hesaplarına toplam 1 milyar 706 milyon 235 bin liranın aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan alınan bilgiye göre, organik yaş çay destekleme bedellerinin belirlenmesinin ardından mayıs ayına ait 4 bin 53 ton organik yaş çay karşılığında 28 milyon 373 bin lira üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Yaş çay bedeli ödemelerini de sürdüren ÇAYKUR, bu kapsamda temmuzda aldığı yaklaşık 149 bin 790 ton ürün karşılığı 1 milyar 677 milyon 862 bin lirayı da üreticilerin hesaplarına aktardı.

Üreticiler, toplamda 1 milyar 706 milyon 235 bin liralık ödemeyi yarından itibaren ilgili banka hesaplarından çekebilecek.

Öte yandan 2. sürgün alımlarının tamamlanmasıyla ara verilmeden 3. sürgün alımlarına başlandı.

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