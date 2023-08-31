Kapıkule sınırında metamfetamin üretimi için kullanılan 500 tıbbi tablet ele geçirildi!

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısındaki personeller tarafından yapılan aramalarda bir araçta metamfetamin üretiminin öncüsü olan efedrin içeren 500 tıbbi tablet ele geçirildi.

Abone ol

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Kosova'ya geçmekte olan bir sürücü ve Kosova vatandaşı iki yolcunun bulunduğu yabancı plakalı bir minibüs, Bulgaristan’daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı kontrol noktasına geldi.

Şahıslar, gümrük görevlilerine beyan edecekleri bir şey olmadığını söylediler. "Risk analizi" yöntemine göre araçtaki Avrupa Yönetmeliği'nde birinci kategoride tanımlanan efedrin etiketli her biri 50 tablet içeren 10 şişe gümrük kontrolüne gönderildi.

Yapılan incelemede uyuşturucunun Kosova vatandaşı olan sürücüye ait olduğu belirlendi. Metamfetamin üretiminin öncüsü olan efedrin içeren tabletlere el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.

Ham madeyi ayrıştırıp uyuşturucu yapıyorlar

Metamfetamin üretiminin öncüsü olan efedrin içeren tıbbi tabletler, en sık karşılaşılan rahatsızlıklar grubunda yer alan soğuk algınlığı ve solunum sistemi hastalıkları ile ilgili çocuklardan yetişkinlere kadar psödoefedrin ilaç türü olarak kullanılabiliyor.

Psodoefedrin ilaçlarda etken madde olarak amfetamin türü bir yapı bulunuyor. Amfetamin ise ecstasy ve uyuşturucu maddelerde de kullanılan, uyuşturucu madde adı altında yasa dışı bir şekilde üretilebilen oldukça hassas bir ilaç.