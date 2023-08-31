Trabzon'da internetten ev kiralamak isteyen bir vatandaş 30 bin TL dolandırıldı!

Trabzon Ortahisar'da ev kiralamak için internet ortamında bir şahısla anlaşan bir vatandaş anlaştığı kişi tarafından 30 bin TL dolandırıldı.

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Olay ilçenin Fatih mahallesinde yaşandı. A.Ç. (37) isimli kadın internet ortamında ev kiralamak için iletişime geçtiği şahısla depozito, emlakçı komisyonu ve bir kira bedeli olarak toplam 30 bin TL karşılığında anlaştı.

anlaştığı şahsın hesabına parayı çıkartan A.Ç., şahısla tekrar irtibata geçmek istediğinde ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan A.Ç. polise giderek şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.