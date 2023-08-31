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Memur ve emekli maaş zammına saatler kaldı! Toplantı başladı açıklama geliyor

Memur ve emekli maaş zammına saatler kaldı! Toplantı başladı açıklama geliyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren  7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girdi. Emekli ve memur zammıyla ilgili son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün son kez zam kararını vermek için toplanıyor. 

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yılı Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi.  7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, 5. kez bir araya geldi.

Karar kesin itiraz edilemeyecek

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 10.00'da başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı kararlaştırılacak. Kurulun verdiği karar, kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Böylece 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin Maaş zamları da kesinleşmiş olacak.

65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak Zam oranından etkilenecek. Böylece toplamda 8 milyon kişi yapılacak zamdan doğrudan etkilenmiş olacak.

Hükümetin son zam teklifi

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Beklenti: 2024'te 19-14 artış...

Merkez Bankası’nın 2024 yılı için yüzde 33 enflasyon tahminine karşın hükümetin teklifi 15+10’da kalmıştı. Hakem Kurulu’nun Merkez Bankası’nın tahminini dikkate alarak aradaki 8 puanlık farkı kapatacağı bir oranda karar kılması bekleniyor. Yüzde 30’un altında bir oranın açıklanması ise beklenmezken, 19+14 formülünün bankanın tahminini birebir karşılayacağı ifade ediliyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'e yaptığı açıklamada, 2024 yılında düşük memur maaşının ne kadar olacağına yönelik tahminde bulundu. Zengin, "En düşük maaş 22 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 15 civarında bir zam olursa enflasyonla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 43'lük bir zam bekleniyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 32 bin TL civarında olacak." dedi.

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