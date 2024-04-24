Milyonlarca emekli bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için en güçlü 2 senaryo
Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. 16 milyonun geliri artacak. En düşük emekli maaşı için de en güçlü 2 formül belli oldu. İşte tüm detaylar...
Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bunun yanında en düşük emekli maaşı 7500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Temmuz zammı döneminde emekliler için 2 düzenleme yapılacak.
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son olarak Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu. 3 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkmasının ardından Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere 3 veri daha beklenecek.
Bu veriler sonrası 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.
En düşük emekli maaşı için 1. formül
En düşük emekli maaşı 2023 yılında önce 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye çıkarıldı. Son olarak Ocak 2024 döneminde bu rakam 10000 TL'ye yükseldi.