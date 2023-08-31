Polonya, Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat istiyor!

Polonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıplar nedeniyle Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat talep ediyor.

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İkinci Dünya Savaşı, başlamasının 84'üncü yılında Polonya'nın tazminat talebiyle gündemde. Nazi Almanyası'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırmasıyla 84 yıl önce başlayan İkinci Dünya Savaşı, yaklaşık 80 milyon kişinin ölümüne yol açtı.

İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden yıllar geçse de Polonya'nın Almanya'dan talep ettiği tazminatla etkileri ve ödenmesi gereken bedeller yeni tartışmalara yol açıyor.

Polonya hükümeti, 1 Eylül 2022'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı rapor hazırlayarak Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat talep etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Almanya ile ilişkilerinin uzun yıllar süreceğini ancak ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle istediği tazminattan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Almanya hükümeti son gelişmeyle ilgili olarak henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Ancak Eylül 2022'de Şansölye Olaf Scholz, Polonya'ya tazminat ödenmesi fikrini reddetmiş ve konunun zaten yasal olarak çözüldüğünü belirtmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ertesi ay Varşova'ya yaptığı bir ziyaret sırasında "Almanya tarihi sorumluluğunu kabul ettiğini ancak tazminat konusunun Alman hükümeti açısından kapanmış olduğunu" söyleyerek bu mesajı tekrarlamıştı.