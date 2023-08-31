Büyüme rakamları açıklandı Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık

Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyen Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte de yüzde 3.8 büyüme gösterdi. En çok büyüme hizmet ve inşaat sektörlerinde olurken sanayi sektörü yıllık bazda küçüldü. Ülke ekonomisi üst üste 12 çeyrek büyümüş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olmuştur.

"Güçlü büyüme devam etmiştir"

Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir.

"Hedef dengeli ve kapsamlı büyüme"

Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken; güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürmüştür. Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır. Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır.

"Dış şoklara karşı kırılganlığı azaltmayı hedefliyoruz"

İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz. Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır.

"Attığımız adımların etkisini görmeye başladık"

Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir."

Büyüme rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK), 2023 yılı ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verileri şöyle:

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,6, hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 arttı.

Sanayide azalma

Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,0 arttı.

GSYH 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 15,6 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9,0 azaldı

Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9,0 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 116,3 arttı

İşgücü ödemeleri, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 116,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,0 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 34,3 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 34,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3 iken yüzde 43,8 oldu.