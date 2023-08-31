Beklenen yağışlar nihayet geliyor günü belli! İstanbul ve Ankara da listeye dahil Meteoroloji il il uyardı
Meteoroloji 31 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Erzurum, Adana, Osmaniye ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere hafta sonundan itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcak havaların etkisini sürdüreceği ancak çok sayıda ilde hafta sonundan itibaren sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.
Başta İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak yağışın hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı son açıklamada hafta sonu yağmur beklediğini belirterek, "Hafta sonu Marmara, Ege, Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar batıda 5-6 derece azalacak." diye konuştu.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.