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Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun 99 kilometrelik ikinci etabı başladı.

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Samsun'un Havza ilçesi ile Amasya arasında yapılacak ikinci etabın startı, Kurtuluş Mücadelesi için Anadolu'ya geçen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in Havza'ya geldiğinde kaldığı Atatürk Evi'nin önünde yapıldı.

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı ve Havza Belediye Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin, start öncesi sporculara başarılar diledi.

SAMKON Genel Başkanı Aşçı, AA muhabirine, Türkiye'nin kurtuluşunda ikinci yüzyılının başlamasına atfen bisiklet turunu düzenlediklerini söyledi.

Parkurun Samsun'dan Havza, Amasya, Çorum ve Kahramankazan'a kadar olduğunu belirten Aşçı, "İkinci yüzyıl vurgusu ile Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nu düzenledik. Dün birinci etabını tamamladık ve Havza'ya geldik. Bugün ise Havza'dan Amasya'ya geçeceğiz. Yarın Çorum'a geçeceğiz. Bizim için güzel, eğlenceli ve hakikaten Samsun'umuzun tanınmasında ve tanıtılmasında çok güzel bir yarış oldu." dedi.

Tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

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