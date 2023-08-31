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Benzine indirim geliyor! Seçimden sora 18 lira zam geldi bu gece 99 kuruş indirim var

Benzine indirim geliyor! Seçimden sora 18 lira zam geldi bu gece 99 kuruş indirim var

Araç sahipleri dikkat! 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaklaşık 18 lira zam gelen benzine, o günden bu yana ilk kez indirim geliyor. Benzinin litre fiyatı bu gece yarısı 99 kuruş ucuzlayacak.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 99 kuruş indirim olacak. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

İndirimli benzin fiyatları....

1 Eylül Cuma günü itibariyle gerçekleşecek indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,74 TL'ye, Ankara'da 37,34 TL'ye, İzmir'de 37,46 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,89 TL, Ankara'da 38,46 TL, İzmir'de 38,63 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Seçim sonrası zam yağmıştı

Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu kademeli olarak yukarı çekti.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs’ta İstanbul’da motorinin litre fiyatı 18,58 TL, benzinin litre fiyatı ise 19,81 TL idi.

Motorinde seçim sonrasındaki zam oranı yüzde 104’e ulaşırken benzindeki zam oranı ise indirimli fiyatla birlikte yüzde 85 olacak.

31 Ağustos 2023 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
Benzin: 37,74 TL
Motorin: 37,85 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 38,28 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 38,34 TL
Motorin: 38,50 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

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