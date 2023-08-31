Konya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Konya Kulu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Dipdere ile Karacadere mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 42 GE 873 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tır sürücüsü R.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.