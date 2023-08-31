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Biden'dan Afganistan'dan çekilmenin yıl dönümünde dikkat çeken çağrı

Biden'dan Afganistan'dan çekilmenin yıl dönümünde dikkat çeken çağrı

ABD Başkanı Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ikinci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Kongre'ye seslenen Başkan Biden, Afganlara oturma izni verilmesini öngören "Afgan Uyum Kanunu" yasa tasarısının onaylanmasını istedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümünde, Kongre'ye ülkeye sığınan Afganlara oturma izni verilmesini öngören "Afgan Uyum Kanunu" isimli yasa tasarısını onaylama çağrısı yaptı.

Çekilme sürecinde ABD'ye sığınan Afganların kendilerine çok büyük katkıda bulunduğunu belirten Biden, "Tıpkı Afganların bizim yanımızda durduğu gibi ben de onların yanında duracağıma söz verdim. Bu kapsamda, Afgan dostlarımız ve komşularımıza oturum izni yolunu açmak adına Kongre'yi Afgan Uyum Yasası'nı geçirmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarı, ABD'nin 2021'deki çekilme sürecinde Afganistan'dan tahliye ettiği Afganlara oturum izni verilmesini öngörüyor.

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