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Taksicilerin taksimetre oyunu! 80 liralık yola 120 lira istediler

Taksicilerin taksimetre oyunu! 80 liralık yola 120 lira istediler

Antalya’nın Kaş ilçesinde taksiciler, taksimetre açmadan belirlenen sabit fiyat üzerinden yolcu taşıyor. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, taksimetrenin fiyat kısmını kartvizit ile kapatan şoförün, 80 TL tutan yolculuk için 120 TL istediği görüldü.

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Antalya’da taksi ücretlerine son 2,5 ayda 2 kez gelen zam ile taksimetre açılışı 14 TL’den 20 TL’ye, kilometre başına alınacak ücret 18 TL’den 25 TL’ye, indi-bindi fiyatı da 50 TL’den 60 TL’ye çıktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaş’ta ise taksicilerin belirlediği sabit fiyat üzerinden yolculuk yapılıyor.

Taksimetrenin kartvizit ile kapalı olduğu ve 80 lira tutan yolculuğa 120 lira istendiği bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

​Görüntülerde; taksi şoförü, taksimetre açılmadığını belirtip, belirlenen sabit fiyatları söylüyor.

Şoför, merkezden 1,5 kilometre uzaklıktaki mesafe için 200 TL, 3 kilometre mesafedeki Çukurbağ Yarımadası'nın girişi için 250 TL istendiğini söyledi.

Kaş'taki tek taksi durağı ile yapılan ve kaydedilen telefon görüşmesinde ise görevli, Kaş merkezdeki bir otelden 5,5 kilometre uzaktaki otogara 250 liraya götürüldüğünü, taksimetre açılmadığını söyledi.

Diğer yandan taksi durağı önündeki fiyat tabelasında, fiyatların yazılı olmadığı görüldü.

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