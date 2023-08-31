BIST 7.948
DOLAR 26,69
EURO 29,08
ALTIN 1.669,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evinin balkonunda eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evinin balkonunda eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı!

Mardin Mazıdağı'nda eşi ile evinin balkonunda oturan sıva ustası kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucunda sıva ustası hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömürlü köyünde ikamet eden sıva ustası Kahraman Erdem, dün gece eşi ile beraber balkonda oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

Olay sonrası vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermi ile ağır yaralanan Erdem, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erdem’in cansız bedeni Mardin Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan olay sonrası kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden'dan Afganistan'dan çekilmenin yıl dönümünde dikkat çeken çağrı
Biden'dan Afganistan'dan çekilmenin yıl dönümünde dikkat çeken çağrı
La Casa de Papel Gaziosmanpaşa! "Dali" maskesiyle soyguna kalkıştılar
La Casa de Papel Gaziosmanpaşa! "Dali" maskesiyle soyguna kalkıştılar
Yıldız Holding'e "Great Place to Work" sertifikası!
Yıldız Holding'e "Great Place to Work" sertifikası!
Taksicilerin taksimetre oyunu! 80 liralık yola 120 lira istediler
Taksicilerin taksimetre oyunu! 80 liralık yola 120 lira istediler
Renault Yeni Scenic E-Tech'i Münih'te tanıtacak
Renault Yeni Scenic E-Tech'i Münih'te tanıtacak
Fransızlar "artık yeter" dedi! O araçlar kaldırılıyor!
Fransızlar "artık yeter" dedi! O araçlar kaldırılıyor!
Konya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Konya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı
Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı
Benzine indirim geliyor! Seçimden sora 18 lira zam geldi bu gece 99 kuruş indirim var
Benzine indirim geliyor! Seçimden sora 18 lira zam geldi bu gece 99 kuruş indirim var
Elazığ'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Araç şarampolden traktörle çekildi
Elazığ'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Araç şarampolden traktörle çekildi
Depremde sıcak su çıkmıştı! Kayseri'deki Erciyes Dağı patlar mı?
Depremde sıcak su çıkmıştı! Kayseri'deki Erciyes Dağı patlar mı?
Büyüme rakamları açıklandı Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık
Büyüme rakamları açıklandı Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık