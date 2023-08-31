Bakan Yılmaz Tunç'tan 'nafaka' açıklaması! Her şey sil baştan değişiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmaları olduğunu söyleyerek "Aile hukukunu sil baştan ele alacağız. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım" dedi. Tunç, her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. Yarın başlayacak olan "kira anlaşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk" dönemine değinen Tunç, kat mülkiyeti davalarının da zorunlu arabuluculuk kapsamında olacağını söyledi.

Bakan Tunç, ''1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek. Tabii anlaşmak zorunda değil taraflar. Yargı yolu açık, kapatılmıyor. Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak'' dedi.

Adalet Bakanı, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'' adının ''Türkiye Başsavcılığı'' olarak yeniden yapılandırılması önerisinin ise olgunlaşmadığını, henüz düşünce aşamasında olduğunu ifade etti.

Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım

Bakan Tunç, süresiz nafaka tartışmasıyla ilgili bir soruya karşılıkda, aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmaları olduğunu söyleyerek "Aile hukukunu sil baştan ele alacağız. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de söz konusu olursa boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı" dedi.