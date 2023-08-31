Kars'ta husumetlilerin kavgası kan akıttı! Silahlar patladı, 1 ağır 6 kişi yaralandı

Kars'ın Selim ilçesinde aralarında husumet bulunan kişilerin bilinmeyen nedenle ettiği kavgada silahlar patladı. Silahlı kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

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Olay, Kars’ın Selim ilçesinde meydana geldi. Selim Hayvan Pazarı’nda karşılaşan 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga da silahlar çekildi. Silahların çekilmesiyle birlikte her 2 gruptan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgeye gelen ambulanslar yaralıları Selim ve Kars’taki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.