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Mısır bahçesinde domuz zannettiği yengesini av tüfeğiyle yüzünde vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mısır bahçesinde domuz zannettiği yengesini av tüfeğiyle yüzünde vurdu!

Karabük Yenice'de mısır bahçesinde gördüğü hareketliliği domuz zanneden bir kişi bahçedeki yengesini av tüfeğiyle yüzünden vurdu.

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Olay, sabah 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Yamaç Köyü Yukarı Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galip Albas (72), mısır bahçesindeki hareketliliğin domuzdan kaynaklandığını düşünerek ruhsatsız av tüfeğini ateşledi.

Kurşunlar Albas'ın yengesi Dudu Albas'ın (74) sağ yüz bölgesine isabet etti. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Galip Albas da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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