Bitlis'te feci kaza! Yoldan çıkan tır evin bahçesine uçtu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır ilk önce bariyerlere çarptı daha sonra evin bahçesine uçtu.Abone ol
Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat-Tatvan kara yolu üzerindeki Sarıkum köyü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen tır şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bariyerlere çarparak bir evin bahçesine uçarak durabildi.
Tır şoförü kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri de yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.
Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, kereste yüklü tırın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.