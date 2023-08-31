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Çanakkale'de hem göçmenler hem kaçakçılar yakalandı!

Çanakkale'de hem göçmenler hem kaçakçılar yakalandı!

ÇANAKKALE'nin EZİNE ilçesinde iki ayrı operasyonda 59 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ezine açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisini aldı.

"TCSG-913" botuyla bölgeye giden ekipler, durdurdukları bottaki 39 düzensiz göçmeni yakalayıp karaya getirdi.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'nda haklarında yasal işlem yapılan göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Diğer operasyon ise İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince Akçakeçili köyü Aktaş Ovası mevkisinde gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 kadın ve 8 çocuğun da bulunduğu 20 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan 2 araç ele geçirildi.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 insan kaçakçısının ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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