MSB: Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi! 'Kaçak geçiş' iddialarına tepki

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bu yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 146'ya ulaştı. Bakanlığı kaynakları ayrıca, hudutlardan kaçak geçiş olduğu iddialarına tepki gösterdi. Daha önce farklı yerlerde çekilen görüntüler kullanılarak hudut güvenliğinin polemik konusu yapılmaya çalışıldığını bildiren kaynaklar, 'Durumu görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız" dedi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, “PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı proaktif ve kesintisiz bir şekilde başarıyla icra edilen operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 146’ya, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 489’a ulaşmıştır. Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 336 silah ve 667 bin 547 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 192 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 640 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusunu yaptı.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan 474 şahsın yakalandığını belirten Tuğamiral Aktürk, “Şahıslardan 30’u FETÖ mensubu olmak üzere 37’si terör örgütü üyesidir. 4 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 756’ya yükselmiş, yakalanan şahıslardan 285’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 417 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 145 bin 697 olmuştur” diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ayrıca 54 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 857 kilogram uyuşturucu ile bin 911 adet hap ele geçirildiğini belirtti. Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3’ü son bir haftada olmak üzere 96 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 31’i son bir haftada olmak üzere 840 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

“Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabaların sürdürüldüğünü hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ada’daki durumudur. Kıbrıs’ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz. 26 Ağustos’ta Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara, İslam alemine ve tüm insanlığın ortak değerlerine yönelik tehdit oluşturan ve daha önce de benzerleri yaşanan bu tarz nefret eylemleri Kıbrıs’taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Genelkurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Metin Gürak da görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmiş; müteakiben Azerbaycan’a da bir ziyaret gerçekleştirerek çeşitli temaslarda bulunmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ve onlarla tek yürek olmaya devam edeceğimizin vurgulandığı ziyaretler sonrası Azerbaycan Savunma Bakanı Sayın Orgeneral Zakir Hasanov da dün itibarıyla ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirmekte olup, sayın bakanımızla ikili görüşmelerin yanı sıra 30 Ağustos etkinlikleri, mezuniyet törenleri ile TEKNOFEST’e katılım sağlamaktadır.”

Yangın söndürme çalışmalarında TSK’nın verdiği desteği hatırlatan Aktürk, “Silahlı Kuvvetlerimize ait helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar bin 335 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan ile ilişkiler konusundaki bir soru üzerine, “Eylül ayıyla birlikte çalışmaların ve temasların artmasını bekliyoruz” yanıtını verdi.

"Hudutlardan kaçak geçiş" iddialarına tepki

Bir gazetecinin hudutlardan kaçak geçiş olduğunu iddia eden görüntülerle ilgili sorusu üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

“Siyasi mülahazalar, şahsi ihtiraslarla ve gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemler ve daha önce farklı yerlerde çekilerek farklı amaçlarla kullanılmış stok görüntüler kullanılarak hudut güvenliğimiz polemik konusu yapılmaya çalışılıyor. Bu görüntülerin çoğunluğu göçmen kaçakçılarının reklam yapmak amacıyla çekip dağıttığı görüntüler. Bu görüntüleri kullananlar da bu işe bilerek ya da bilmeyerek alet oluyorlar. Bir nevi destek oluyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz sınır güvenliğimizin sağlanması için ‘hudut namustur’ anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat görev yapıyor. Bizim beklentimiz, Mehmetçiğin olağanüstü gayret ve emeğine saygı duyulmasıdır. Şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki sınırlarımızda alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde görmek isteyenleri sınırlarımıza götürmeye hazırız.”