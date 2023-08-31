BIST 7.954
DOLAR 26,67
EURO 29,07
ALTIN 1.668,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de üretiliyor yurt dışına satılıyor! Koyun kırkma makasları kapışılıyor!

Denizli'de üretiliyor yurt dışına satılıyor! Koyun kırkma makasları kapışılıyor!

Bıçakçılığıyla ünlü Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde üretilen koyun kırkma makaslarının yüzde 90'ı yurt dışına satılıyor.

Abone ol

İlçedeki atölyesinde koyun kırkma makası üreten 78 yaşındaki Muhittin Ayduran, AA muhabirine, babasından devraldığı atölyede 1982 yılın bu yana bıçak çeşitlerinin yanı sıra koyun kırkma makası da ürettiklerini belirtti.

Ukrayna, Suudi Arabistan, Cezayir, İran, Kazakistan, Kırgızistan, İngiltere, Peru, Suriye, Mısır, Dubai ve Libya'ya koyun kırkma makası gönderdiklerini dile getiren Ayduran, "Yaptığımız makasların yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Günlük 2 bin koyun makası üretiyoruz. Yurt dışına sattığımız için kar marjımız da oldukça iyi." dedi.

Koyun kırkma makaslarının bahçıvanlıkta da kullanıldığını belirten Ayduran, "Keskin ve dayanıklı olması, kullanımının kolay olması tercih edilmesini sağlıyor. 30 sene önce aldığı makası hala kullananlar var." diye konuştu.

Dağlık bölgelerdeki yetiştiriciler rağbet gösteriyor

Hayvancılığın yapıldığı dağlık bölgelerde koyun yetiştiricilerinin kırkma makasına ilgi gösterdiğini anlatan Ayduran, "Dünyada teknoloji gelişti, büyük hayvan çiftliklerinde koyunların tüyleri artık elektrikli makinelerle kesiliyor ancak elektriğin olmadığı dağlık alanlarda hayvancılık yapanlar da çok. Bu yetiştiriciler dağda geleneksek koyun kırkma makasını kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Ana geçim kaynağı bıçakçılık olan Yatağan Mahallesi'ne bir sanayi sitesi kurulmasının üretimi arttıracağını kaydeden Ayduran, "İlçeye sanayi sitesinin yapılmasını istiyoruz. Ben şu anda 50 işçi çalıştırıyorum. Sanayi sitesi açılsa, iş yerimiz geniş olsa bu sayı 80'e çıkar, daha çok üretiriz." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde hasar gören tarihi caminin minaresi tarihi mezarların üzerine yıkıldı!
Depremde hasar gören tarihi caminin minaresi tarihi mezarların üzerine yıkıldı!
Eskrim Türkiye Şampiyonası yarın Ankara’da başlıyor
Eskrim Türkiye Şampiyonası yarın Ankara’da başlıyor
BBP Lideri Mustafa Destici elimizi taşın altına koyarız dedi seçim kararını duyurdu!
BBP Lideri Mustafa Destici elimizi taşın altına koyarız dedi seçim kararını duyurdu!
İlyun Bürkev, Almanya'da turne yapacak
İlyun Bürkev, Almanya'da turne yapacak
İstanbul Şile'de yıllar sonra yeniden keten ekimi başladı
İstanbul Şile'de yıllar sonra yeniden keten ekimi başladı
MSB: Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi! 'Kaçak geçiş' iddialarına tepki
MSB: Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi! 'Kaçak geçiş' iddialarına tepki
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'nafaka' açıklaması! Her şey sil baştan değişiyor
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'nafaka' açıklaması! Her şey sil baştan değişiyor
Kars'ta husumetlilerin kavgası kan akıttı! Silahlar patladı, 1 ağır 6 kişi yaralandı
Kars'ta husumetlilerin kavgası kan akıttı! Silahlar patladı, 1 ağır 6 kişi yaralandı
Çanakkale'de hem göçmenler hem kaçakçılar yakalandı!
Çanakkale'de hem göçmenler hem kaçakçılar yakalandı!
Bitlis'te feci kaza! Yoldan çıkan tır evin bahçesine uçtu
Bitlis'te feci kaza! Yoldan çıkan tır evin bahçesine uçtu
Smaçlarını hazmedemediler! Polonya maçında Melissa Vargas'a büyük ayıp
Smaçlarını hazmedemediler! Polonya maçında Melissa Vargas'a büyük ayıp
İstanbul'da kaçakçılara büyük darbe indirildi! Hepsinin toplam değeri 60 milyon 562 bin TL
İstanbul'da kaçakçılara büyük darbe indirildi! Hepsinin toplam değeri 60 milyon 562 bin TL