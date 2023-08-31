Altın fiyatları yükselişe geçti! İslam Memiş $son fırsatlar' deyip uyardı! Altın alınır mı satılır mı?

Altın fiyatları ABD'den gelen açıklamalar sonrası yükselişe geçti. Gram altın ekranda 1665 lira seviyelerinde gözükse de serbest piyasada 1750 lira olduğunu belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni altın tahmini ve altın alıp satacaklara uyarılar geldi.

Abone ol

Altın fiyatları ABD verilerinin olumlu etkisiyle yükselişe geçti. Fed'in faiz artırımlarını erteleyebileceğini öne sürülüyor. Bu gelişmeyle birlikte altın tarafında güçlenme oldu. Ons Altın son bir ayın en yüksek seviyesine doğru yükselişe geçti.

Ons altın güne 1942 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1942 dolar en yüksek de 1947 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1945 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar 1948 doları direnç olarak gösterirken bu seviyenin aşılması halinde 1956-1963 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini destek olarak ise 1936 doları öne çıkardılar.

Ekranda 1665 lira ama piyasada 1750 TL

Gram Altın güne 1667 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1664 lira, en yüksek de 1674 lira seviyesini gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise "İnternette 1665 lira olan gram altın fiyatının serbest piyasalarda 1750 lira seviyesinde olduğunu bilmek lazım. 1700 lira altında gram altın yok" dedi.

Ekim ayında 1800 lirayı göreceğiz

Eylül ayında altının ralli yapmasının muhtemel olduğunu belirten İslam Memiş, "Gram altın çok gerilemek istemiyor. Eylül ayının son haftasında hatta Ekim ayında da devam edebilir. Dolar yatırımcısının da altına geçmek için son fırsatları. Bu seviyelerden gram altın almak bence mantıklı. Ons altındaki yükseliş başladığında, ekim ayı itibarıyla 1800'lü rakamları görmeye başlayacağız" tahmininde bulundu.

Elinde altın olan beklesin

"Ons altında 2-3 hafta içinde 2000 üzerinde ataklar görme ihtimalimiz güçlendi" diyen İlam Memiş, "Elinde altın bulunduran beklemeye devam etmeli. Büyük bir ihtimalle ya eylül ortaları ya da eylül sonlarına tekabül edecek" uyarısı yaptı.