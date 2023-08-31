Memurların 2024 yılı zamlı maaşları belli oldu! İmam, öğretmen, polis, hemşire...

Bir aydır süren ve Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandı. Hükümetin teklifi Hakem Kurulu tarafından aynen kabul edildi. Memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.