Memurların 2024 yılı zamlı maaşları belli oldu! İmam, öğretmen, polis, hemşire...
Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılları için alacakları zam oranı kesinleşti. Toplu sözleşmeden doğan zamlar 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı içinse yüzde 10 oldu. Eğer 6 aylık dönemlerde enflasyon sözleşmedeki zam oranından fazla olursa memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı da ödenecek. İşte sözleşmeye göre öğretmen, polis, hemşire, doktor, imamların 2024 yılında alacakları zamlı maaşlar...
Bir aydır süren ve Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 7. Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandı. Hükümetin teklifi Hakem Kurulu tarafından aynen kabul edildi. Memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.
Kuruldaki 6 üye, hükümetin sunduğu teklifin olduğu gibi kabul edilmesi yönünde oy kullanırken 5 üye ret oyu verdi. KESK temsilcisi ise oylamaya katılmadı. Toplu sözleşme hükmünde bulunan karara itiraz hakkı bulunmuyor.
En düşük memur maaşı 26 bin 379 lira olacak
Toplu sözleşmede 2024 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 15 zam ve enflasyon farkı ödenecek. Enflasyon farkı katılmadan en düşük memurun maaşı 26 bin 379 liraya çıkacak.
Peki Hakem Kurulu kararıyla kesinleşen yüzde 15 zam kararına göre 2024 yılı ocak ayında öğretmen, polis, doktor, imam, hemşire maaşları ne kadar olacak? Tek tek hesapladık... İşte görevdeki memurların Ocak 2024 zamlı maaşları...