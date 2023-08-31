Kastamonu'da feci kaza! İnşaatta 3 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
Kastamonu'da inşaatta dengesini kaybeden 16 yaşındaki çocuk 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Olay, Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binada bulunan 16 yaşındaki N.U.A. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan N.U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.