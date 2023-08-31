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Kastamonu'da feci kaza! İnşaatta 3 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da feci kaza! İnşaatta 3 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı

Kastamonu'da inşaatta dengesini kaybeden 16 yaşındaki çocuk 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binada bulunan 16 yaşındaki N.U.A. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan N.U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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