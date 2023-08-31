BIST 7.954
DOLAR 26,67
EURO 29,07
ALTIN 1.668,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da yamaca çarpıp yan yatan otomobil hurdaya döndü! 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da yamaca çarpıp yan yatan otomobil hurdaya döndü! 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yamaca çarparak yan yattı. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir eden M.A.A. (33) yönetimindeki 42 KB 605 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yamaca çarpıp yan yattı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan yolcular M.E.A. (31), E.A. (15), A.Ç. (41) ve T.A. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin yeni askeri istihbarat uyduları fırlattı!
Çin yeni askeri istihbarat uyduları fırlattı!
Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! Çeşitli uyuşturucularla birlikte tüfekler ele geçirildi.
Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! Çeşitli uyuşturucularla birlikte tüfekler ele geçirildi.
İstanbul'da bu kez de minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri eylem yaptı!
İstanbul'da bu kez de minibüsten taksiye dönüştürülen araç sahipleri eylem yaptı!
Altın fiyatları yükselişe geçti! İslam Memiş $son fırsatlar' deyip uyardı! Altın alınır mı satılır mı?
Altın fiyatları yükselişe geçti! İslam Memiş $son fırsatlar' deyip uyardı! Altın alınır mı satılır mı?
İstanbul Pendik'te 3 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı!
İstanbul Pendik'te 3 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı!
Kastamonu'da feci kaza! İnşaatta 3 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
Kastamonu'da feci kaza! İnşaatta 3 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
İstanbul'da elektrikli skuterler yavaşlatıldı!
İstanbul'da elektrikli skuterler yavaşlatıldı!
İngiltere Savunma Bakanı, "hayatı ihmal ettim" deyip, istifa etti!
İngiltere Savunma Bakanı, "hayatı ihmal ettim" deyip, istifa etti!
Elazığ'da jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu! 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ'da jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu! 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Asya'da Fukuşima krizi! Güney Kore ana muhalefet lideri açlık grevinde!
Asya'da Fukuşima krizi! Güney Kore ana muhalefet lideri açlık grevinde!
Denizli'de üretiliyor yurt dışına satılıyor! Koyun kırkma makasları kapışılıyor!
Denizli'de üretiliyor yurt dışına satılıyor! Koyun kırkma makasları kapışılıyor!
Depremde hasar gören tarihi caminin minaresi tarihi mezarların üzerine yıkıldı!
Depremde hasar gören tarihi caminin minaresi tarihi mezarların üzerine yıkıldı!