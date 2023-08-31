Son dakika! Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 zammı belli oldu! İşte kesin rakamlar...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'nde Hakem Kurulu kararını verdi. Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yılı Toplu Sözleşme süreci sona erdi ve maaş zam oranı belli oldu. Buna göre memurlara 2024 yılı için yüzde 15+10 zam yapılacak. Hakem kurulu 2025 yılın için ise yüzde 6+5 kararı aldı. Böylece hükümetin teklif ettiği zam oranını Hakem Kurulu da aynen kabul etmiş oldu.

2024 yılı zam aranı: yüzde 15 artı yüzde 10

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Enflasyon farkı ödenecek! Refah payı yok

Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak 6 ayda bir enflasyon farkı alacak. 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı ödenecek. Refah payı talebi ise kabul edilmedi.

Karar 6'ya karşı 4 oyla alındı

Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugün de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapılmadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda yer alan 11 üyeden 6'sı zamma onay verirken, 4 üye karara itiraz etti. KESK oy kullanmadı.

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Karar kesin itiraz edilemeyecek

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 10.00'da başlayan 5. Hakem Kurulu toplantısında memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı kararlaştırıldı. Böylece 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin Maaş zamları da kesinleşmiş oldu.

65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılan zam oranından etkilendi. Böylece toplamda 8 milyon kişi yapılacak zamdan doğrudan etkilenmiş oldu.