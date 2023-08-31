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"Devlete göstereceğiz" demişti! Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Devlete göstereceğiz" demişti! Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Hakkında 59 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan, hayvan hakları ve yardım platformu "Paw Guards"ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu tutuklandı.

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Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık ile tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğdu'nun yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sözde hayvan hakları savunucusu Erdoğdu'yu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ele verdi. Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, saklandığı adresi belirledi.

Evden çıktığı sırada kendisini gözaltına almaya gelen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark eden ve kaçmaya çalışan Erdoğdu, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erkin Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

"Devlete göstereceğiz" diye tehditler savurmuştu

Paw Guards'ın diğer yöneticisi Burak Arslan "Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın" şeklinde açıklamalarıyla vatandaşı alenen tehdit etmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından Erdoğdu da aynı dile sarılmış ve sosyal medyadan yaptığı canlı yayında "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz... Erdoğan mı güçlü ben mi güçlüyüm göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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