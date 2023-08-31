BIST 7.954
DOLAR 26,67
EURO 29,07
ALTIN 1.668,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da kamyonet, öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da kamyonet, öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı

Muğla Ortaca'da ilçesinde sara nöbeti geçiren kamyonet sürücüsü seyir halindeki öğrenci servisine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza Ortaca Yerbelen Mahallesi, Muğla-Fethiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaca ilçe merkezine hareket halinde olan Güven Ç. yönetimindeki 48 RH 855 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Hızlanan araç önünde ilerleyen Mustafa C. yönetimindeki 48 S 4561 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Sara nöbeti geçiren ve kaza sonrası bilinci yerine gelmeyen Güven Ç.’de ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace istifa etti! Yerine atanan isim belli oldu
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace istifa etti! Yerine atanan isim belli oldu
Sahibi Korhan Berzeg'in izini köpeği Tina sürecek! GPS cihazı takıldı
Sahibi Korhan Berzeg'in izini köpeği Tina sürecek! GPS cihazı takıldı
TikTok'a bir darbe de Kırgızistan'dan geldi! TikTok’u yasaklama kararı alındı
TikTok'a bir darbe de Kırgızistan'dan geldi! TikTok’u yasaklama kararı alındı
DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa etti
DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
Salıncakta sallanırken ineğe çarptı, baygınlık geçirdi!
Salıncakta sallanırken ineğe çarptı, baygınlık geçirdi!
Roma, Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı
Roma, Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı
Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası, 9 Eylül'de Edirne'de yapılacak
Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası, 9 Eylül'de Edirne'de yapılacak
Son dakika! Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 zammı belli oldu! İşte kesin rakamlar...
Son dakika! Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 zammı belli oldu! İşte kesin rakamlar...
Bursa'da yamaca çarpıp yan yatan otomobil hurdaya döndü! 5 kişi yaralandı
Bursa'da yamaca çarpıp yan yatan otomobil hurdaya döndü! 5 kişi yaralandı
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu
Çin yeni askeri istihbarat uyduları fırlattı!
Çin yeni askeri istihbarat uyduları fırlattı!