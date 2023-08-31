Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu

NİJER'in ardından askeri darbeyle sarsılan Afrika ülkesi Gabon'da tartışmalı seçim sonrası devrilen Devlet Başkanı Ali Bongo'nun evinde banknot, CFA frangı, dolar ve euro desteleriyle dolu bavullar ve çantalar bulundu.

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Dünya, Nijer'in ardından bir diğer Afrika ülkesi Gabon'da yaşanan askeri darbe sürecini yakından takip ediyor. Dün sabah saatlerinde askerin yönetime el koyduğu Gabon'da tartışmalı seçimin ardından devrilen Devlet Başkanı Ali Bongo'nun evine baskın düzenlendi. Bongo'nun evinden para desteleriyle dolu bavullar ortaya çıktı.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

2009'da babasının hayatını kaybetmesiyle ülkede devlet başkanlığı koltuğuna oturan Ali Bongo da darbeci askerler tarafından devrildi. Bongo'nun evine yapılan baskında ise banknot, CFA frangı, dolar ve euro desteleriyle dolu bavullar ve çantalar bulundu. Evde kaydedilen görüntülerde paraların çok sayıda bavul içine yerleştirildiği görüldü.

Fransız basını Bongo'nun servetini yazdı

Öte yandan Petrol ve maden zengini Gabon'da dün askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo ile ailesinin Fransa'daki mal varlıkları ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesinde Fransız şirketlerinin oynadığı rol gündem oldu. Fransız Liberation gazetesi, Bongo ailesinin Fransa'daki "emzalsiz" taşınmaz mülklerini ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesini gündeme getirdi. Gazetenin haberine göre, Fransız yargıçların uzun süre yaptıkları araştırmalar sonucu Bongo ailesinin bu ülkedeki mülklerinin çoğunun Gabon'da faaliyet yürüten Fransız petrol şirketi Elf-Total'in verdiği rüşvetle alındığı tespit edildi. Bir süredir "haksız kazançları" araştıran yargıçlar, Gabon'da 1967'de yönetime gelen Cumhurbaşkanı Omar Bongo ile yönetimi düne kadar elinde tutan Ali Bongo ve çocuklarının Fransa'da çok sayıda taşınmaz mülk satın aldığını ortaya koydu.

Paha biçilemez 28 taşınmaz mülk

Mahkeme kaynaklarına göre, Bongo ailesinin başta Paris'in turistik semti Şanzelize olmak üzere ülkenin seçkin birçok bölgesinde 28 taşınmaz mülkü bulunuyor ve bu mülkler başta Fransız Elf-Total'in olduğu, çoğunlukla petrol şirketlerinden alınan rüşvet ve yolsuzluk paralarıyla elde edildi. Paris'in 7'nci semtinde bakanlık ve büyükelçiliklerin olduğu bölgede Bongo ailesine ait 5 bin 400 metrekarelik alanı kaplayan lüks konak bulunuyor. Bunun yanı sıra Paris'in önemli bölgelerinde "Bongo Hanedanı"na ait çok sayıda lüks daire mevcut. Bongo ailesi, ayrıca Fransız Riviera'sında da emsalsiz çok sayıda lüks villanın sahibi.

Bongo ailesinin mal varlığına ilişkin Paris'te 2022'de açılan adli soruşturmada elde edilen veriler, bu mülkiyetlerin değerinin en az 85 milyon avro olduğunu gösterse de emlakçılar, bu miktarın gerçek değerlerinden çok az olduğu görüşünde.

Fransız emlak şirketleri, Gabon yönetimini 55 yıldan fazladır elinde bulunduran bu ailenin Fransa'daki mülkiyetlerine paha biçilemeyeceğini belirtiyor. Buna göre, Bongo ailesine ait lüks mülklerden bazılarının tek başına değeri 100 milyon avro civarında.

Fransız basını, yakın dönemde dün darbeyle devrilen ve eşi Fransız asıllı olan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun zamanında Paris'teki önemli mülklerinden birini diplomatik temsilciliğe dönüştürme çabasına girdiğini, bu yolla önemli mülklerini dokunulmazlık kapsamına almak istediğini iddia etmişti.

Fransız yargısı, son olarak 2022'de Paris yönetimiyle mesafeli duran Bongo ve 8 kardeşi hakkında "haksız kazanç" suçlamasıyla adli süreç başlatmıştı.