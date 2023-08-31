Yerel seçimlerde seçmen ne diyor, ittifak istiyor mu? Anket şirketleri tek tek yorumladı

Öte yandan Saadet Partisi, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi de 2024 yerel seçimlerine kendi adayları ile gireceğini ve ittifak anlayışından uzak olduklarını açıkladı.

Duvar'dan Didem Mercan'ın haberine göre, Anket şirketleri partilerin münferit olarak seçime girmesi sonucunda ortaya çıkacak tabloyu ve seçmenin bu tercih konusundaki tavrını yorumladı.