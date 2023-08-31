Yerel seçimlerde seçmen ne diyor, ittifak istiyor mu? Anket şirketleri tek tek yorumladı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı konuşma sonrası başlayan ittifak tartışmaları sonrası araştırmacılar, partilerin ittifak için pazarlık sinyali verdiğini ancak muhalefetteki dağınıklığın sıkıntı yaratabileceğini söyledi. Öte yandan ekonominin durumu da iktidar açısından olumsuz yorumlanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar Kocatepe Mitinginde yerel seçimlerle ilgili olarak, “Her yerde tek başına girecekmişiz gibi çalışma yapıyoruz” diyerek ittifak tartışmalarını başlatmış oldu. Akşener, yerelde işbirliğine kapısını tam anlamıyla kapatmasa da tüm siyasi partilere, seçime ayrı ayrı girme çağrısı yaptı.
İYİ Parti liderinin bu çağrısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den cevap geldi. Bahçeli, "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan yoktur" dedi ve Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenlerinin işbirliğini sürdüreceği mesajını verdi.
Öte yandan Saadet Partisi, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi de 2024 yerel seçimlerine kendi adayları ile gireceğini ve ittifak anlayışından uzak olduklarını açıkladı.
Duvar'dan Didem Mercan'ın haberine göre, Anket şirketleri partilerin münferit olarak seçime girmesi sonucunda ortaya çıkacak tabloyu ve seçmenin bu tercih konusundaki tavrını yorumladı.
Partilerin başarı oranı nasıl etkilenir?
Saadet ve Zafer Partisi de tek başına yerel seçimlere gireceğini açıkladı. Partilerin tek başına seçimlere girmesi ortaya nasıl bir aritmetik çıkarır? Partilerin başarı oranı nasıl etkilenir? Seçmen nasıl tavır alır?