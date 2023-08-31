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27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim'de başlıyor!

27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim'de başlıyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim'de perdelerini açıyor.

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İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek festival, yurt içi ve yurt dışından 20 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak.

Festivalde Türkiye'den 11, Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail ve Yunanistan'dan 9 yapım izleyiciyle buluşacak.

Türk tiyatrosundan genç kuşak yazar, yönetmen ve oyuncuları ile özgün ve yeni metinlerin öne çıkacağı festivalde, Ercan Kesal, Nesrin Kazankaya, Bülent Emin Yarar, Çiçek Dilligil, Okan Bayülgen, Deniz Türkali ve Meral Çetinkaya'nın da aralarında olduğu pek çok usta oyuncu sahne alacak.

Gösteriler bir ay boyunca Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Büyük Zarifi Apartmanı, Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, Fişekhane, Galatasaray Lisesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Hope Alkazar, İş Kuleleri Salonu, Metro Han, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Saint Benoit Fransız Lisesi, Süreyya Operası ve Zorlu PSM olmak üzere 15 farklı mekanda gerçekleşecek.​​​​​​​

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