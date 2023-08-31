Memur-Sen'den memur zammına ilişkin ilk açıklama

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranlarının belli olmasının ardından gözlerin çevrildiği Memur-Sen'den ilk açıklama geldi. Refah payı alamadıklarını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Heyeti'nin uzlaştığımız konularda müzakere sürecine girmemesi değerli" ifadelerini kullandı.

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2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olarak belirlendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 7. Dönem Toplu Sözleşme nihai kararına ilişkin ilk değerlendirme geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur zammının belli olmasının ardından yaptığı ilk değerlendirmeyi Bloomberg canlı yayınında yaptı.

Yalçın’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Tolu Sözleşme görüşmelerinde oransal zamda uzlaşamadık. Bunun üzerine hakeme başvurduk. Hakem Kurulu Kamu İşvereninin rakamlarını oylayıp geçirdi. Bizim Toplu Sözleşme sistematiğimiz içinde Hakem Heyeti Kurulu zaten farklı bir beklentiyi doğurmuyor. Yüzde 10’luk ve yüzde 15’lik rakam önümüze getirildi. Biz 2024 yılı içerisinde Merkez Bankası enflasyon hedefinin 33 olduğu yerde bu rakamın altındaki rakamları konuşmanın çok sağlıklı olmayacağını, bunun üzerindeki rakamları konuşmamız gerektiğini ve mutlaka refah payı içeren bir rakamla bu masadan kalkmak istediğimizi ifade etmiştik. Ama neticede bu konuda uzlaşma sağlayamadık.

"Hakem sürecinde bazı hususlar konusunda rötuşlar yapılmış durumda.”

Masada oransal bir artışta uzlaşı sağlayamasak da birçok başlığı tartışmış ve konuşmuştuk. Hakem Heyeti’nin uzlaştığımız konularda yeniden müzakere sürecine girmemesini olumlu karşılıyorum. Bu işin geleneği açısından çok kıymetli. Hakem sürecinde bazı hususlar konusunda rötuşlar yapılmış durumda.”

Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugun de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapılmadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda yer alan 11 üyeden 6'sı zamma onay verirken, 5 üye karara itiraz etti.