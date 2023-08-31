Elektrik direğine Türk bayrağı asan esnaf aldığı uyarıya anlam veremedi

ESKİŞEHİR'de işletmesinin önündeki elektrik direğine Türk bayrağı asan esnaf, belediye zabıta ekiplerinin sözlü uyarısına şaşırdığını anlattı.

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Odunpazarı İlçesine bağlı Arifiye Mahallesi Taşbaşı Arpat Caddesinde bayrak satan bir esnafa Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sözlü uyarı yapıldı.

Yıllardır esnaflık yapan Levent Kıvrak, işletmesinin önünde bulunan bir elektrik direğine Türk bayrağı astığı için, Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işgaliye yapıldığı konusunda sözlü uyarı aldığını belirtti.

“İki bayrak asıyorum zabıta ekipleri uyarıya geliyorlar”

İşletme sahibi Levent Kıvrak, 23 yıldır Taşbaşı Arpat Caddesi'nde esnaf olduğunu, birçok kere kanalizasyon şikâyetini bildirdiğini ancak çözüm için gelmediklerini ama işgaliye için geldiklerini belirtti.

Kıvrak, ”23 yıldır burada esnafım. Daha önce kanalizasyon şikâyetim vardı. Yetkililere şikayetimi bildirdim bir cevap alamadım. Ama iş ceza yazmaya uyarıya gelince de eksilmiyorlar. Bütün yağan yağmurlar benim dükkanımın önünde birikiyor. Artı elektrik direğini herkes kullanıyor. Ben iki tane Türk bayrağı asıyorum. Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipler gelip bana işgaliye yüzünden olmadık kelimeler kullanıyorlar. Elektrik direklerinde panolar asılı. Bunlara göz yumuluyor ama şurada iki tane Türk bayrağı asıyorum buna laf ediyorlar. Türk bayrağına kimsenin saygısı kalmamış onu kaldırttırıyorlar. ‘Şimdilik sözlü uyarıda bulunduk’ dediler ve gittiler” dedi.