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Belediye Başkanı'nın güzelliğini görünce kendinden geçti! 'Dünyadaki en güzel belediye başkanı...'

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Belediye Başkanı'nın güzelliğini görünce kendinden geçti! 'Dünyadaki en güzel belediye başkanı...'

BİLECİK'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı. Sahneye çıkan şarkıcı Ece Seçkin, karşısındaki Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın güzelliğini görünce övgülere doyamadı. 

Belediye Başkanı'nın güzelliğini görünce kendinden geçti! 'Dünyadaki en güzel belediye başkanı...'

Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı. Bilecik'te konsere çıkan şarkıcı Ece Seçkin, karşısındaki Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın güzelliği karşısında kendisini tutamadı. 

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Belediye Başkanı'nın güzelliğini görünce kendinden geçti! 'Dünyadaki en güzel belediye başkanı...'

Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Ece Seçkin konser verdi. Konsere Ece Seçkin'in, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Belediye Başkanı'nın güzelliğini görünce kendinden geçti! 'Dünyadaki en güzel belediye başkanı...'

Konserde CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şarkıcı Seçkin'e mermer üzerine çizilmiş Atatürk resmini ve çiçek takdim etti.

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Belediye Başkanı'nın güzelliğini görünce kendinden geçti! 'Dünyadaki en güzel belediye başkanı...'

Bu kadar karizmatik bir kadın olmak...

Ece Seçkin, sık sık güzelliğiyle gündem olan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na “Dünyadaki en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Bu kadar karizmatik bir kadın olmak nasıl bir duygu?” diye sordu.

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