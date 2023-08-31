Belediye Başkanı'nın güzelliğini görünce kendinden geçti! 'Dünyadaki en güzel belediye başkanı...'
BİLECİK'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı. Sahneye çıkan şarkıcı Ece Seçkin, karşısındaki Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın güzelliğini görünce övgülere doyamadı.
Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı. Bilecik'te konsere çıkan şarkıcı Ece Seçkin, karşısındaki Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın güzelliği karşısında kendisini tutamadı.
Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Ece Seçkin konser verdi. Konsere Ece Seçkin'in, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Konserde CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şarkıcı Seçkin'e mermer üzerine çizilmiş Atatürk resmini ve çiçek takdim etti.
Bu kadar karizmatik bir kadın olmak...
Ece Seçkin, sık sık güzelliğiyle gündem olan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na “Dünyadaki en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Bu kadar karizmatik bir kadın olmak nasıl bir duygu?” diye sordu.