Belediye Başkanı'nın güzelliğini görünce kendinden geçti! 'Dünyadaki en güzel belediye başkanı...'

Bu kadar karizmatik bir kadın olmak...

Ece Seçkin, sık sık güzelliğiyle gündem olan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na “Dünyadaki en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Bu kadar karizmatik bir kadın olmak nasıl bir duygu?” diye sordu.