BIST 7.954
DOLAR 26,67
EURO 29,07
ALTIN 1.668,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars'ta silahlı kavga! Hayvan pazarında çatıştılar, 6 kişi yaralandı!

Kars'ta silahlı kavga! Hayvan pazarında çatıştılar, 6 kişi yaralandı!

Kars'ın Selim ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hayrettin ve Emrah Yıldız ile Hanefi, Aytekin, Serkan ve Kemal Karadeniz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayrettin ve Emrah Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlçede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Okula uyum programı 4 Eylül'de başlayacak
Kastamonu'da polisi harekete geçiren iddia! 'Babam bahçeye bomba gömmüş'
Kastamonu'da polisi harekete geçiren iddia! 'Babam bahçeye bomba gömmüş'
Süper Lig’den 8 isim Kosova Milli Takımı’na çağırıldı
Süper Lig’den 8 isim Kosova Milli Takımı’na çağırıldı
İstanbul'da fidye için çocuk kaçıran 3 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da fidye için çocuk kaçıran 3 şüpheli yakalandı!
27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim'de başlıyor!
27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim'de başlıyor!
Çin'de kırmızı alarm verildi! Süper tayfun Saola geliyor!
Çin'de kırmızı alarm verildi! Süper tayfun Saola geliyor!
Memur-Sen'den memur zammına ilişkin ilk açıklama
Memur-Sen'den memur zammına ilişkin ilk açıklama
"Devlete göstereceğiz" demişti! Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı
"Devlete göstereceğiz" demişti! Paw Guards’ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı
ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı!
ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı!
Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
Gabon'da askeri darbe: Devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
Muğla'da kamyonet, öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı
Muğla'da kamyonet, öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace istifa etti! Yerine atanan isim belli oldu
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace istifa etti! Yerine atanan isim belli oldu