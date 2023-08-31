Kars'ta silahlı kavga! Hayvan pazarında çatıştılar, 6 kişi yaralandı!

Kars'ın Selim ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hayrettin ve Emrah Yıldız ile Hanefi, Aytekin, Serkan ve Kemal Karadeniz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayrettin ve Emrah Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlçede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.