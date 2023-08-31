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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen yabancı uyruklu gencin cesedi bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen yabancı uyruklu gencin cesedi bulundu!

Şanlıurfa Eyyübiye'de elini yıkamak için uzandığı sulama kanalına dengesi bozulunca düşen yabancı uyruklu gencin cesedi aramalar sonucunda bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 20 yaşındaki Kamil Muhammed Hamidi, mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında elini yıkamak istediği sırada dengesini kaybederek akıntıya kapıldı.

Akıntıya kapılarak kaybolan gencin bulunması için 4 gündür AFAD, İtfaiye, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri ve jandarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucu gencin cansız bedeni düştüğü yerin yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki Ozanlar Mahallesi yakınlarında bulundu.

Sulama kanalından çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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