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Başakşehir'de feci kaza! Cip, kamyonet ve altgeçit duvarının arasına sıkıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de feci kaza! Cip, kamyonet ve altgeçit duvarının arasına sıkıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan cip kamyonet ve altgeçit duvarının arasına sıkıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Aktaş (27) yönetimindeki 34 MKN 44 plakalı cip, alt geçitte kontrolden çıkarak Fikret Bozan yönetimindeki 34 FOP 566 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cip, kamyonet ile alt geçit duvarı arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonet sürücüsü araçtan çıkartılarak ilk yardım yapılırken, cip sürücüsü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan cip sürücüsü için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan Yusuf Aktaş ve diğer yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aktaş’ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi trafiğe kapatıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, araçlar çekici yardımıyla otoparklara götürüldü.

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